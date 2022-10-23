Tarlada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Eyüpoğlu, tarla sürdüğü sırada kullandığı traktör devirdi. Devrilen traktörün altında kalan Ahmet Eyüpoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Eyüpoğlu’nun cenazesi Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.