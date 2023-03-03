Tarihi Nasrullah Cami yeniden ibadete açıldı

Kastamonu’da restorasyon çalışmaları tamamlanan Nasrullah Kadı Cami, 20 günün ardından yeniden ibadete açıldı.

Kastamonu il merkezinde bulunan 517 yıldır ibadete açık olan Nasrullah Kadı Cami restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Camide restorasyon çalışmalarının ardından cuma namazı ile birlikte ilk namaz kılındı. Namaz öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu.

“Kastamonulular olarak bundan sevinç ve mutluluk duyuyoruz”

Kastamonu’da yaşayan Ahmet Kirişçioğlu, “Nasrullah Camimiz, tadilatı nedeniyle bir müddet kapalıydı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’müz eşliğinde tadilatı bitti ve bugün itibariyle tekrar ibadete açıldı. Tüm Kastamonulular olarak bundan sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Camimiz ibadete ve ziyarete açıktır” dedi.