Su savaşçıları, Ilgaz eteklerinde dondurucu soğukla mücadele ediyor

Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Ilgaz isale hattında gece yarısı meydana gelen arızayı gidermek için hızla harekete geçti.

Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Ilgaz isale hattında gece yarısı meydana gelen arızayı gidermek için hızla harekete geçti. Karlı yollar ve sıfırın altında 14 derecede dondurucu soğukla mücadele eden ekipler, tüm olumsuzluğa rağmen arızanın meydana geldiği noktayı tespit etti. İş makinelerine takılan zincirler ile arıza bölgesine ulaşabilen ekiplerin havanın ve suyun soğukluğuna aldırmadan gece başlayan çalışmaları sürüyor.

Bu doğrultuda isale hattında meydana gelen arıza giderilinceye kadar Esentepe Mahallesi, Şahin Tepesi Mevkii, Kırkçeşme Mahallesi üst kısımları, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Suluceviz Mevkii, Bahçeşehir Villaları, Rehabilitasyon Hastanesi ve civarı, Aktekke Mahallesi’nin üst kısımları, Leda Kent, Örencik TOKİ konutları, Emirgan Konakları ve civarı, Kadıdağı Yapı Kooperatifi, Şehrii Şahane Konutları ve Sirkeci Konaklarına su verilemeyecek.

Belediye ekiplerinin gün içerisinde arızanın onarımını tamamlayıp akşam saatleri itibariyle içme suyunu yeniden verebileceği öğrenildi.