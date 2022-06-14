Sokak köpeği, sırtından ısırdığı çocuğu yüz üstü sürükledi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde sokak köpeği, sırtından ısırdığı çocuğu bir süre yüz üstü sürükledi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde yaşayan 3 yaşındaki Muhammed Musab Aşık’ı çevrede başıboş gezinen sokak köpeği ısırdı. Muhammed Aşık’ı sırt bölgesinden ısıran köpek, yerde sürükledi. Çocuğu çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan 3 yaşındaki Muhammed Aşık, Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun yüz bölgesinde sürüklenmeden ötürü derin çizikler oluştu.

Araç’ın Çay Mahallesi Muhtarı Musa Soydan, 3 yaşındaki bir çocuğu sokak köpeğinin sırt bölgesinden ısırarak yüz üstü sürüklediğini ve bu sebepten ötürü çocuğun yaralandığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde de çocuklarımıza köpekler saldırmıştı. Bir çocuğumuzun hatta yüzü parçalanmıştı. Şimdi yine çocuğumuzu köpek ısırdı. Her hafta neredeyse bir çocuğumuzu köpek ısırıyor. Çocuklarımız sokağa çıkamaz oldu. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu sorumsuzluğun sebebinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Çocukların hatta ailelerinin psikolojisi bozuldu. Kimse sokağa çıkamaz oldu. Neredeyse her hafta bir çocuk köpeklerin saldırısına uğruyor. Yetkililerden ve sorumlulardan bu konuda acil çözüm bekliyoruz. Sokaklarımız köpeklerle dolu ve saldırganlar. Birisinin canına kast etmeden çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.