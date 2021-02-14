Sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüler denetlendi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sürücülere denetim yapıldı. Denetimlere, Kaymakam Ömer Sağlam’da katıldı.

Şehrin farklı noktalarında oluşturulan denetim yerlerinde sürücüler durdurularak evrakları incelendi. Seyahat izin belgeleri olan sürücülere geçiş izni verilirken, kısıtlamada sokağa çıkma izni olmayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlere Cide Kaymakamı Ömer Sağlam da katıldı. Kaymakam Sağlam, maske takmayan ya da kurallara uymayanları uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ilçe genelinde denetimleri sürdürdüklerini belirten Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, şöyle konuştu:

"Cide Kaymakamlığımız bünyesinde emniyet güçlerimiz, uzun süredir korona virüs denetimleri kapsamında ilçemiz hem sabit hem de seyyar noktalarımızda denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde özellikle iller arasında sokağı çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde seyahat eden vatandaşlarımız seyahat izin belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. Arkadaşlarımız hafta sonu ya da hafta içi demeden gerek sabit, gerekse seyyar şekilde denetimlerini yaparak korona virüs ile mücadelelerini sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede hem ilçemiz, hem ülkemiz hem de bütün dünya bu hastalık illetinden kurtulur. Tekrar eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz" dedi.

Kaymakam Sağlam, denetimlerin önümüzdeki günlerde de aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Cide Kaymakamı Sağlam’a, Cide İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, Cide İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Çağatay Öztürk’de eşlik etti.