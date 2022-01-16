Soğuğa aldırış etmeden stadyumda yürüyüşe çıktılar, görenleri şaşırttılar

Beyaza bürünen Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sıfırın altında 13 derece soğuklukta, yürüyüş yapan kadınlar görenleri şaşırttı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi, dün yağan kar yağışı ile beyaza büründü. İlçede hava sıcaklığı ise sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü. Kent buz keserken, Tosya Şehir Stadyumunda ise soğuğa rağmen yürüyüş yapan kadınlar ise görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, soğuğa aldırış etmeden uzun süre stadyumda yürüyüş yapan kadınları, cep telefonu ile görüntüledi.