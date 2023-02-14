Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 1’i çocuk, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Taşoluk köyündeki bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Elif T. (8) ve Sevgi T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.