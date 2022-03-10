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Sinop’ta Su Ürünleri Çalıştayı ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı

Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi kapsamında paydaşların katılımıyla Su Ürünleri Çalıştayı Ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı.

KASTAMONU 10.03.2022, 11:38
Sinop’ta Su Ürünleri Çalıştayı ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı

Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi kapsamında paydaşların katılımıyla Su Ürünleri Çalıştayı Ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında sağlanan destekle Sinop’ta uygulanmakta olan "Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi"nin proje ortakları ve paydaşlarının katılımıyla su ürünleri çalıştayı ve yönlendirme komitesi toplantısı yapıldı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı iki oturumda tamamlandı. Sabah oturumunda avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üzerine panel düzenlenirken, öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda ise projenin ilerleme durumu ve iş modeli üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, Koordinatör Süleyman Alata, Tarım ve Orman Bakanlığı Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, Tarım ve Orman Bakanlığı Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Mustafa Akan Fazlıoğlu, Avrupa Birliği Başkanlığı Uzmanı Altan Apar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Uzmanı Semih Vardar, proje ortakları Sinop Belediyesi, Sinop Üniversitesi, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ile S.S. Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri ile su ürünleri sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında proje hakkında bilgiler paylaşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi”nin Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali iş birliği çerçevesinde finanse edildiğini hatırlatarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanmakta olan projenin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Vali Karaömeroğlu, “Projenin ilk ayağında Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 20 dönüm alanda 3 bin ton/yıl kapasiteli su ürünlerinin işleme, şoklama ve depolama tesisi inşa edilecektir. Projenin ikinci ayağında su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek üzere Yatırım Destek Ofisimizde KOBİ Destek Merkezi kurulacaktır. Projenin üçüncü ve son ayağında ise TR82 Bölgesi’nde (Kastamonu, Çankırı, Sinop) turizm sektörünün rekabetçiliğin artırılması amacı ile TR82 Bölgesi turizm master planı, destinasyon tanıtım stratejisi ve kümelenme yol haritası hazırlanacaktır. Ayrıca, Sinop İlinde iki alanda kapsamlı destinasyon alan planlaması yapılacak, geliştirilecek vizyon projeler ile Sinop destinasyonu daha da güçlenecektir” dedi.

Konuşmaların ardından proje ortakları ile sektör temsilcileri avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üzerine düzenlenen panele katıldı. Modaratörlüğünü Sinop Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erdem’in yaptığı çalıştayda, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Tülin Erdem ve Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ayrıca Panelde sektör temsilcileri su ürünleri sektöründe yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Çalıştay sonrasında ise etkinlik, yönlendirme komitesi toplantısı ile sona erdi.

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