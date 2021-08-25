Seyir halinde motoru alev alan otomobili itfaiye söndürdü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Bayır köyü Hocaoğlu Mahallesi yolunda Erdal Demirtaş yönetimindeki 06 BCP 727 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde motor kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü Erdal Demirtaş aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, facianın önüne geçti. Otomobil son anda yanmaktan kurtulurken sadece motor kısmında hasar oluştu.