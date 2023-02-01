Sentetik ecza hapı satarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da sentetik ecza hapı satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sentetik ecza hapı ticareti yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.