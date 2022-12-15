Selde taşan Zarbana Çayı’nda ıslah çalışmaları sürüyor

Kastamonu’da yaşanan sel felaketlerinde taşan Zarbana Çayı’nda dere ıslah çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihi ve 27 Haziran’da yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Kastamonu Bölge Müdürlüğü ekipleri, İnebolu’nun Çaykıyı ve Güneşli köylerinde bir yandan köprü yapımını sürdürürken, diğer yandan da dere ıslah çalışmaları çerçevesinde taş duvar yapımını devam ettiriyor.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu’nun Çaykıyı ve Güneşli köylerinde yürütülen dere ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgiler aldı.