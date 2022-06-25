banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

Sel sebebiyle kapanan yoldaki ulaşım, açılan servis yolundan sağlanacak

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol kapandı. Bölgede ulaşım yapılan servis yolu ile yeniden sağlanmaya başlandı.

KASTAMONU 25.06.2022, 18:08
Sel sebebiyle kapanan yoldaki ulaşım, açılan servis yolundan sağlanacak

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol kapandı. Bölgede ulaşım yapılan servis yolu ile yeniden sağlanmaya başlandı.

Kastamonu’nun kuzey etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler sebebiyle yollarda göçük ve heyelanlar yaşandı. Kastamonu’yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü. Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu’yla olan bağlantısı kesildi.

Yolun kapanmasının ardından ekipler tarafından çalışa başlatıldı. Cide ve Şenpazar ilçelerine ulaşımın sağlanması amacıyla Cide-Ağlı karayolu 65. kilometresinde Derelitekke köyü-Alacık köyü yolu üzerinden, Azdavay-Ağlı yolu 13. kilometresindeki servis yolu üzerinden ulaşım tekrar sağlanmaya başlandı.

Yorumlar (0)
28°
açık