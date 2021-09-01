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Sel bölgesinde ulaşım ağı çalışmaları sürüyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı iki mahalle ve grup yollarındaki çalışmaları inceledi.

KASTAMONU 01.09.2021, 11:02
Sel bölgesinde ulaşım ağı çalışmaları sürüyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı iki mahalle ve grup yollarındaki çalışmaları inceledi.

Vali Fuat Gürel, Karabük İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Devrekani İlçesine bağlı Sarpunalınca Merkez ve Ahlatçık mahallesinde menfez çalışmaları, sel afetinde zarar gören yolların malzemeli bakımı ile Alçılar, Kadıoğlu ve Alınören Köylerini bağlayan grup yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’ndan bilgiler aldı. Vali Gürel, sel afetinden etkilenen Kastamonu Devrekhani İlçesi’ndeki köylerde, Karabük İl Özel İdaresi’nin çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini, hayatın normale dönmesi adına bütün gayretleri ile çalıştıklarını ifade etti.

Vali Gürel’e yaptığı incelemelerde, Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Devrekani İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Öz, Devrekani İl Genel Meclis Üyeleri Uğur Aydın ile Ali Kaya ve Karabük İl Özel İdaresi ekip başı Mustafa Aydın eşlik etti.

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