Şehit Cemalettin Topçu şahadetinin 46. yılında kabri başında anıldı

KASTAMONU’DA ŞEHİT CEMALETTİN TOPÇU ŞAHADETİNİN 46. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI.

KASTAMONU 30.05.2023, 18:35
Şehit Cemalettin Topçu şahadetinin 46. yılında kabri başında anıldı

Kastamonu’da şehit Cemalettin Topçu şahadetinin 46. yılında kabri başında anıldı.

30 Mayıs 1977 tarihinde Erzincan’da şehit olan kahraman Cemalettin Topçu şehadetinin 46. yıl dönümünde, Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Anma programına, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, şehit ailesi ve meslektaşları katıldı.

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