Kastamonu’da şehit Cemalettin Topçu şahadetinin 46. yılında kabri başında anıldı.

30 Mayıs 1977 tarihinde Erzincan’da şehit olan kahraman Cemalettin Topçu şehadetinin 46. yıl dönümünde, Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Anma programına, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, şehit ailesi ve meslektaşları katıldı.