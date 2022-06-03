Sebze ve meyve yetiştirmek isteyenler fide satıcılarının yüzünü güldürdü

Kastamonu’da, sebze ve meyve fiyatlarının artması ile birlikte vatandaşlar, fidelere yoğun ilgi göstermek istedi.

Kastamonu’da vatandaşlar balkonlarında sebze ve meyve yetiştirmek için fidelere yoğun ilgi gösteriyor. Artan fiyatlar sebze ve meyve fidelerine ilgiyi arttırdı. Sebze, meyve ile fide üreticisi İsmail Dizdar, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

"Balkonlarda ve bahçeli evlerde, dikilen meyve sebze fidesi ya da tohum talebi bu yıl artış gösterdi" diyen Dizdar, "2 ay önce başlayan fide satışlarımızda artık sona yaklaştık. 2-3 hafta sonra fide satışlarımız sona erecek. Bu kısa süre içinde de fide dikmeyenler ellerini çabuk tutsunlar çünkü zaman ve süre azalıyor. Vatandaşların birçok kısmı da yine bu işi hobi amaçlı yapıyor. Sağlıklı gıda, organik ürün talebi çoğaldı. Bu yüzden de organik tohum ve fidelere ilgi daha da çok arttı. Fidelerimiz arasında domates, salatalık, biber, çilek fidesi revaçta, yine patlıcan, karpuz, kabak ve diğerlerini de çok sayıda vatandaşlar bahçesine ve seralarına diktiler ve dikmeye de devam ediyorlar” dedi.