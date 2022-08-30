Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın yıldönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 97’inci yıldönümü, Kastamonu Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 97’inci yıldönümünde Kastamonu Arkeoloji Müzesi’nde tören düzenlendi. Müze bahçesinde gerçekleştirilen törene Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu AK Parti Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile çok sayıda davetli ve daire amirleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, Atatürk’ün Nutku’nun okunması, merhum öğretmen Cemal Koral’ın konuşmasının okunması, Atatürk’ün cevabi nutkunun okunması ile devam etti.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, “97 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını zaferle taçlandırdıktan sonra modern Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Ardından 8 gece 9 gün süren bir Kastamonu ziyareti gerçekleştirdi. Cephe hattında lojistik ikbaliniz olmazsa sayısal askerlik üstünlüğümüz bir anlam ifade etmiyor. O zorlu şartlarda kahraman Kastamonu halkı, İnebolu’dan aldığı cepheyi Küre, Seydiler, Kastamonu hattından Çankırı’dan Ankara’ya ulaştırmıştır. En zorlu şartlarda teslim alınan cephaneler ve iç bölgelerde süren savaşlarda cephe hattına ulaştırıldı. Bu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasına çok büyük katkı sunmuştur” dedi.

Kastamonu’nun Anadolu’nun özü olduğunu ve bozulmamış tarihi, kültürü ve doğasıyla devletinin ve milletinin her daim emrinde olmuş insanların yaşadığı bir coğrafya olduğunu belirten Vali Çakır, “Verdiği şehitlerine ve gazilerine baktığınız zaman bunu zaten rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu tür etkinlikler bizleri dir ve bir tutan ve yarınlara bizlerin üzerinde güçlü bir emanet bırakan etkinliklerdir. O yüzden bunlara çok güçlü bir şekilde sahip çıkmamız ve yarınlarımıza da güçlü bir şekilde ulaştırmamız gerekiyor” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nın taçlandığı bir günü yaşadıklarını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Aynı zamanda Ulu Önder Atatürk’ünde Kastamonu’da olduğu tarihlerdir. Bu anlamda 30 Ağustos’u coşkulu bir şekilde bu yılda kutlamaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra aynı zamanda Kastamonu’da Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın ilan edilmesiyle Kastamonu’ya ayrı bir yere koymuştur Gazi Atatürk. Gazi’nin Kastamonu’da dile getirdiği öyle bir şey var ki sadece bunun Şapka ile Kılık Kıyafet ile olmadığını ilan eden bunun bir zihniyet dönüşümü olduğunu ilan eden Kastamonu’da söylemiş olduğu sözler var. Onun için Atatürk’ün Kastamonu’yu Şapka ve Kıyafet İnkılabında seçmesinin ayrı bir anlamı vardır. Dolayısıyla hem Atatürk’ün gelişi hem de 30 Ağustos’un ilimizde bu şekilde coşkuyla kutlanması önemlidir. Bu yıl 100’üncü yıl olmasının da ayrı bir önemi var. Büyük zafer hepimize kutlu olsun. Bir imparatorluktan bir cumhuriyet çıkaran gazinin hem de Anadolu’yu bizlere vatan yapan Malazgirt’in de yıldönümü, bizlere bu vatanı vatan yapan herkesi rahmetle minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.