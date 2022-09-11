Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz güven tazeledi

Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, düzenlenen genel kurulda güven tazeleyerek başkanlık görevine seçildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kastamonu Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu, Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Genel Kurula, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sendika başkanları, sendika üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Öz, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Genel Kurulda konuşan Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Öz, “Sizlerin teveccühüyle yeni dönemde de bu mücadeleye devam edeceğiz inşallah. Sağlık-Sen’e gönlünü ve ömrünü veren hiçbir arkadaşımız kendisini yalnız hissetmesin diye mücadeleye devam edeceğiz. Ömrü okumakla ve eğitimle geçen sağlık çalışanları yalnızca evine ekmek götürme derdinde olmasın, pasta da yesin, en güzel tatili de yapsın, en iyi evleri alsın, en güzel arabalara binsin ve en önemlisi de huzurlu bir iş ve aile yaşantısı olsun diye mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Öz, “Durmadan mücadeleye devam ediyoruz. Bizim için de en büyük mutluluk, çok zor şartlar altında şubemize ve mücadelemize karşı güvenin hiç azalmadan artmasıdır. İlimiz de toplam 3 bin 410 Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanının 2 bin 55’i yani yüzde 71’i sendikamıza üyedir. Her bir üyemize tekrar teşekkür ediyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

Genel kurulda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Kastamonu’da sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, “İlçelerimizin tamamında sağlık altyapılarımızı çok iyi bir seviyeye getirdik. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi konusunda ciddi bir çalışma yürüttük. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz, 200 yataklı ama şuan 50 yıl önceki duruma göre düzenlenmiş bir sistem var. Yeni hastanemiz Bakanlık tarafından planlanırken en az 250 yatak ve son sistem bir odada tek yatak en fazla 2 yatak olacak şekilde projelendirildi. 10 Ağustos tarihinde ihalesi gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte Eğitim ve Araştırma Hastanemizin üst tarafından bu hastanemizin yapımının başladığını göreceğiz. Tabi Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi meselesi. Şuan morfoloji binamız bitti. İnşallah bu eğitim öğretim yılında itibaren orada birinci ikinci ve üçüncü sınıftaki öğrenciler bu binada eğitim görmeye başlamış olacaklar. Yine 2 binamız var bu binalarla ilgili bir hazırlık içerisindeydik. Diş hekimliği fakültesi de kurulmuş oldu. Şu anda bu binalarda bir tanesi Diş hekimliği fakültesine uygun bir şekilde projelendiriliyor. Alttaki bina ise ek hastane binası olarak projelendiriliyor. Önümüzdeki süreçte inşallah orası büyük bir sağlık merkezi haline gelmiş olacak. Bunun için ciddi bir çalışma içerisinde olduğumuzu herkesin bilmesi gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Mehmet Öz başkanlığında yönetim kurulu asil üyeliğine İbrahim Zafer Meydanlı, Himmet Sevindir, Fahri Ahmetbeşeoğlu, İbrahim Şahinoğlu, Suat Yemenici ve Metin Gürel seçildi. Denetim kurulu asil üyeliğine ise Yakup İleri, Yücel Ölmez, Yılmaz Aslan, Satı Delioğlu, İsmail Mutlu seçilirken, disiplin kurulu asil asil üyelerini ise Yılmaz Kırkbeşoğlu, Mehmet Aslan, Serkan Otçu, Fetih Cengiz ve Uğur Yiğitsoy oluşturdu.