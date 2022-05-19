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Sağlık çalışanları sıra gecesinde stres attı

Korona virüsle mücadele en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, düzenlenen sıra gecesinde stres attı.

KASTAMONU 19.05.2022, 15:15
Sağlık çalışanları sıra gecesinde stres attı

Korona virüsle mücadele en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, düzenlenen sıra gecesinde stres attı.

Kastamonu’da görev yapan ve korona virüs pandemisinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak amacıyla ’sıra gecesi’ düzenlendi. Sağlık-Sen Kastamonu Şubesi tarafından organize edilen geceye Sağlık-Sen’e üye idari personel ile doktor, hemşire, teknisyenleri ve aileleri katıldı. Programda müzik dinletisi eşliğinde çiğ köfte yoğruldu.

Kastamonulu sanatçı Mete Tafracı’nın müzik dinletisi eşliğinde söylenen şarkılarla sağlık çalışanları stres attı. Şarkılara eşlik eden sağlık çalışanları çifte çiftetelli oynayıp halay çekti. Sıra gecesine katılan sağlık çalışanları ile ailelerine, çiğ köfte ikram edildi.

“3600 ek gösterge 2023 Ocak ayında uygulamaya girecek”

Programa katılan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık yaparak, korona virüs ile mücadelede büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, "İçimizden 500 sağlık çalışanı arkadaşımızı ne yazık ki kaybettik. Elbette bu yoğun süreçte sağlık çalışanlarının motivasyona ihtiyacı vardı, böyle bir geceyi tertiplemiş olmasından dolayı da değerli başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık çalışanlarının temel ücretlerinin arttırılmasını talep ettiklerini ifade eden Durmuş, "İki hemşire, sırf faklı hastanelerde çalıştığı için birbirlerinin almış olduğu ücret arasında çok ciddi mana da fark var. Hekim arkadaşlarımız, farklı istihdamlarından dolayı da çok farklı ücretler alıyorlar" dedi ve bu durumun düzeltilmesini talep ettiklerini kaydetti.

"3600 ek gösterge, çalışanların, emekli olduklarında emekli maaşlarının ve tazminatlarının arttırılacağı bir uygulama" diye devam eden Semih Durmuş, "Bu da bir kişi emekli olduğunda, emekli maaşının bin 300-bin 400 lira artması demek. Tazminatlarının 45-50 bin lira artması demek. Bu konuyla alakalı, Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında ortak çalışmalar yapılıyor, Haziran ayı içerisinde 3600 Ek gösterge toplantısını gerçekleştireceğiz ve o toplantının peşine meclis genel kuruluna gelecek ve yasalaşacak. Bu konuda çalışmalar Haziran ayı içerisinde genel kurula gelecek ve 2023 Ocak ayında uygulamaya girecek bu kesin olarak olacak” ifadelerini kullandı.

“Tüm sağlık çalışanları eşit derecede kıymetli ve vazgeçilmezdir”

Kendileri için tüm sağlık çalışanlarının eşit derecede kıymetli ve vazgeçilmez olduğunu söyleyen Sağlık Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ise, "Bizim için üyelik, atılan sıradan bir imza değil, hak ve menfaatlerin korunması adına bize teslim edilen bir emanettir dedik. Bu bağlamda tüm üyelerimiz bizim için unvanına bakılmaksızın eşittir, aynı değerdedir. Doktorundan hemşiresine, teknikerinden, hizmetlisine, sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan herkes eşit derecede kıymetli ve vazgeçilmezdir. Bizim şiarımızda, dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun ayrım yapmaksızın her bir can kutsaldır, herkes hakkaniyet ölçüsünde aynı imkanlara sahiptir. Tenimizin rengi ister siyah, ister beyaz olsun gözyaşımız aynıdır, sancımız aynıdır, ağrımız aynıdır. Asıl olan insan olmaktır, işte bunun için, üye mi, değil mi demeden sürekli sahadayız. Herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Klavye başında sendikacılık yapmıyoruz” diye konuştu.

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