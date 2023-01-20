“Projenizi Beraber Yazıyoruz” etkinliğinin ikinci etabı tamamlandı

Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi desteğiyle hayata geçirilen “Projenizi Beraber Yazıyoruz” etkinliğinin ikinci etabı gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi desteğiyle hayata geçirilen ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülen “Akademisyenlerin Proje Motivasyonlarının ve Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma” projesi çerçevesinde “Projenizi Beraber Yazıyoruz” etkinliğinin ikinci etabı gerçekleştirildi. Toplantının ikinci etabında mentor-mentee eşleşmelerine istinaden Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, proje mentorleri ve panelistler, Teknoloji Transfer Ofisi ekibi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Topal, proje yazmanın öneminden bahsederek, bu kültürün üniversitede daha da yaygınlaştırılabilmesi için mentorlerden beklentilerini açıkladı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Küçük ise, bu tarz projelerin önemli olduğunu ve devamlılığının sağlanması gerektiğinden bahsetti.

Açılış konuşmalarının ardından TTO ekibi ile proje mentorleri istişarelerde bulunarak, ilerleyen süreçler için takvimi belirledi.

Toplantı, soru ve cevap kısmının ardından sona erdi.