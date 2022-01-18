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Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’ya Kastamonu’da yoğun ilgi

Kastamonu’da bulunan İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu’nda öğrenci ve davetlilerle bir araya gelen İstanbul İslami İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, bir günde 5 farklı konferans verdi.

KASTAMONU 18.01.2022, 15:57
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’ya Kastamonu’da yoğun ilgi

Kastamonu’da bulunan İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu’nda öğrenci ve davetlilerle bir araya gelen İstanbul İslami İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, bir günde 5 farklı konferans verdi.

İstanbul İslami İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Kastamonu’da İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen konferansların bu ayki konuğu oldu. Bir günde, “Doğru Yolda Olmanın Önemi” konulu 5 ayrı konferans veren Ayvallı’yı yurtta kalan öğrenciler, Kastamonu, Karabük ve Sinop’tan gelen misafirler büyük ilgiyle dinledi.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, “Allahü Teala tarih boyunca insanları peygambersiz, nebisiz, öndersiz, lidersiz bırakmamıştır. Her zaman kullarına doğru yolu göstermiştir. Bu görevi zaman zaman devletler üstlenmiştir. Asr-ı Saadet, Selçuklular, Osmanlılar gibi” dedi.

Büyük şahsiyetlerin ve devletlerin, doğru yolu insanlara anlatmak ve göstermek için büyük fedakarlıklarla dünyanın her tarafına dağıldıklarını, seferler düzenlediklerini örneklerle anlatan Ayvallı, öğrencilere de nasihatlerde bulundu. İlim öğrenmenin, teknolojiyi iyi kullanmanın ve güzel ahlak sahibi olmanın önemine dikkat çeken Ayvallı, Hz. Muhammed, arkadaşları ve onların izinden giden alimler ve Allah dostlarının örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Programlara katılan herkese dağıtılan “Sevgili Peygamberimiz” kitabını imzalatmak için öğrenciler kuyruk oluşturdu. Düzenlenen kitap okuma ve anlama yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Hakikat Kitapevi Yayınlarından "İngiliz Casusunun İtirafları" kitabından hazırlanan 50 soruya en fazla doğru cevap veren 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Konferansların sonunda Ayvallı, misafirlere ve öğrencilere teşekkür eden Yurt Müdürü Enis Köklü “İhlas Vakfı ve yurt idaresi olarak öğrencilerimize maddi ve manevi destekte bulunmak için gayret gösteriyoruz. Onların maddi ve ruhi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda bize destek olan Muhterem Ramazan Ayvallı ve diğer hocalarımıza, kıymetli misafirlerimize ve bizleri mahcup etmeyen temiz, gayretli, ahlaklı öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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