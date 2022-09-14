Polisin arama yaptığı ev ve araçta 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından bir şahsın ev ve aracında yapılan aramalarda, ruhsatsız olduğu belirlenen 1 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan bir ihbarı değerlendiren İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, M.Y. isimli şahsın aracında ve evine arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca 2 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y., gözaltına alındı.