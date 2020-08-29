Polis gün boyu vatandaşları uyardı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri gün boyu vatandaşa korona virüs (Covid-19) uyarısı yaptı.

Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığına karşı vatandaşların gerekli tedbirleri alması konusunda polis ekipleri gün boyu uyarılarda bulundu. Ezanın okunmasının ardından cami hoparlörlerinden yapılan korona virüs uyarısı emniyet güçleri tarafından yapılmaya başlandı.

İlçede artan vakaların ardından Cumhuriyet Meydanına konuşlanan polis ekipleri korona virüs tehlikesinin henüz geçmediğini belirterek korona virüs tehlikesine karşı, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda sürekli uyarı anonsları yaptı. Anonslarda maske takılması vurgulanarak vatandaşların maskesiz gezmemeleri hususuna dikkat çekildi.

Emniyet güçlerinin korona virüse karşı aldığı tedbirler uygulanmaya devam ediyor.