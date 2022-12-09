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Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Kastamonu’da polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi
KASTAMONU 09.12.2022, 12:40
Kastamonu’da polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, Kastamonu il merkezinde bulunan bulunan Candaroğulları İlkokulu öğrencilerine, trafik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere trafik kurallarına uyulması, emniyet kemerinin önemi ve kazaların önlenmesi amacıyla bilgiler verildi.