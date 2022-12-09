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Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Kastamonu’da polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi

KASTAMONU 09.12.2022, 12:40
Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Kastamonu’da polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, Kastamonu il merkezinde bulunan bulunan Candaroğulları İlkokulu öğrencilerine, trafik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere trafik kurallarına uyulması, emniyet kemerinin önemi ve kazaların önlenmesi amacıyla bilgiler verildi.

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