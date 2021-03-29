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Pazar alışverişine giden 70 yaşındaki yaşlı kadın, düşerek yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde pazar yerine alışverişe gitmek isteyen 70 yaşındaki yaşlı kadın, kaldırımda düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU 29.03.2021, 15:31
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Pazar alışverişine giden 70 yaşındaki yaşlı kadın, düşerek yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde pazar yerine alışverişe gitmek isteyen 70 yaşındaki yaşlı kadın, kaldırımda düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide’de evinden pazaryerine alışverişe gitmek isteyen 70 yaşındaki A.T, ilçede buluna bir bankanın önünde dengesini kaybederek düştü. Olayı gören bankanın güvenlik görevlisi, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çevredeki vatandaşların ilk etapta yardım ettiği olayda dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, ambulansa bindirilerek Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T’nin yapılan muayenesinde burnunda ve kolunda yaralanmaların olduğu belirtildi.
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