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Patpat, uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı

PATPAT DİYE TABİR EDİLEN TARIM ARACI, KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKARAK UÇURUMDAN 10 METRE ŞARAMPOLE YUVARLANDI.

KASTAMONU 09.11.2020, 14:45
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Patpat, uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yoldan çıkarak uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlanan patpatın sürücüsü, kazayı hafif yaralı atlattı.

Edinilen biliye göre, Cide’den Güren köyü istikametine gitmekte olan A.Y. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı. Kazada devrilen patpattan kendi imkanlarıyla çıkan A.Y. yaralanırken, tarım aracı ise çekici marifetiyle uçtuğu yerden kurtarıldı.

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