Parke yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Kastamonu´nun Tosya İlçesi D100 karayolunda parke yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya İlçesi D100 karayolu Çeltikçi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen parke yüklü tırda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför kendi imkanları ile çekiciyi dorseden ayırdı. Bu sırada alevler parke yüklü dorseyi sardı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile D100 karayolunda bir süre trafik akılı sağlanamadı. Çıkan yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken, parke yüklü dorse kullanılmaz hale geldi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.