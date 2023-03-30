Park halindeki aracı kundaklayan 2 şahıs tutuklandı

Kastamonu’da park halindeki bir otomobili kundaklayan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Saraçlar Şehit Recep Şahin Polis Amirliği ekipleri, Topçuoğlu Mahallesi’nde park halindeki bir otomobili kundaklayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde iki şüpheliyi gözaltına aldı. Ş.K. ile suça sürüklenen çocuk R.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.