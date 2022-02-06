Özel bireyler ve görme engellilerde Ilgaz Dağını gezdi

Kastamonu’da özel bireyler ve görme engelliler Kastamonu Belediyesi tarafından Ilgaz Dağına götürüldü. Karın tadını çıkartan özel bireyler ve görme engelliler doyasıya eğlendi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Kastamonu Görme Engelliler Derneği’nin programdaki neşeye ortak olma talepleri Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından hızla yerine getirildi. Gerekli talimatları veren Başkan Vidinlioğlu, her iki dernek üyelerini de Ilgaz’a taşıdı. Engellerin kalktığı özel bir gün yaşayan dernek üyeleri program sonunda Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür etti.

Çok özel bir gün daha yaşandığını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Birbirimize olan sevgi ve saygımız tüm engelleri kaldırıyor. Ilgaz’da da engelsiz özel bir gün yaşandı. Önümüzdeki süreçte bu tür organizasyonlarımız sürecek. Etkinliklerimize katılan tüm çocuklarımıza, ailelerine, özel bireylerimize ve engelli kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.