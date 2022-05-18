Özel bireyler gönüllerince eğlendi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde özel bireler, düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde özel bireyler için eğlence düzenlendi. Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cide Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler resim yaptı, oyun havası eşliğinde çifte telli oynadı.