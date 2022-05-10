Oyuncak kütüphanesi projesinde çalışmalarda sona gelindi

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatlarıyla yapımına başlanılan oyuncak kütüphanesi projesinde sona gelindi.

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi olarak projelendirilen bin 298 metrekare kapalı alana ve bin 342 metrekare açık alana sahip yapıda Çocuk bakımevi kısmı eğitim ve öğretim yılı başında hizmete açıldı.

Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen Belediye Proje Yarışması’nda ödül alan oyuncak kütüphanesi projesinde oyuncak sunum alanı, oyun ve etkinlik salonu, oyuncak depolama alanı, çocuk kütüphanesi ve oyuncak tamir atölyesi bulunuyor.

Oyuncak tamirleri çocukların ince motor becerisini geliştirmek için uzman personel ve çocuklar birlikte yapılacak. Bu çerçevede evlerde bulunan kullanılmayan oyuncaklar, tamir ihtiyacı olan oyuncaklar ve tamiri mümkün olmayan oyuncaklar bağış şeklinde Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi, Kastamonu Belediyesi Sosyal Market ve Kastamonu Turizm Bürosu’na teslim edilebilecek. Tamiri mümkün olmayan oyuncakların ise geri dönüşümü sağlanacak.

Paylaşmanın önemini anlatmak istediklerini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Proje çerçevesinde çalışmalarda sona gelindi. İsteyen ailelerimiz ve hayırseverlerimiz bağış yapabilecekler. Burada oluşturacağımız tamir atölyemizde uzman personelimiz ile çocuklarımız birlikte oyuncak tamiri yapabilecek. Yine tamiri mümkün olmayan oyuncaklar geri dönüşüme kazandırılacak. Çocuklarımızın paylaşmayı öğreneceği birlikte oyun oynama becerisini arttıracağı bu projemiz benim için çok özel bir proje. Herkesin de destek vereceğini düşündüğüm bir proje. Oyuncakta imkansızlık diye bir cümle olmayacak inşallah. Çocuklarımız her oyuncağa ulaşabilecekler. Oyuncağı olmayan çocuk kalmayacak. Herkes çocuğunu buraya getirip bu hizmetten yararlanabilecek. Yine oyuncaklar ödünç isteyen çocuklarımıza ödünç verilebilecek. Şimdiden ilimize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme daim olsun" dedi.