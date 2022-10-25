Kastamonu’nun Küre ilçesinde otomobilin çarptığı domuz telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Camili köy mevkiinde seyir halindeki otomobil, yola atlayan domuza çarptı. Kazada domuz telef olurken araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada telef olan domuz, görevlilerce bulunduğu yerden alınarak boş bir arazide gömüldü.