Otomobil hırsızı yakalandı:1 tutuklanma

Kastamonu’da araçtan parça çalan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, Kastamonu şehir merkezi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan parça çalan şahıs kayıplara karıştı. Olayla ilgili Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından olayı gerçekleştiren şahsın N.D. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince şüpheli şahıs yakalanarak yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D., tutuklandı.