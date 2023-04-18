Otattığı hayvan için çıktığı yolda minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde yola çıkan hayvanının arkasından giden vatandaş, minibüsün çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Ağlı ilçesi Ağlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatan Hasan Köse, yola çıkan hayvanının arkasından gitti. Bu sırada yolda seyir halinde olan S.H. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen minibüs Köse’ye çarptı. Kazada Hasan Köse olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Köse’nin cenazesi, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.