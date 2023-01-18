Ormancılar, köylülerle ormanda çöp topladı

Kastamonu’da Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerle birlikte ormanlık alandan çöp topladı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü Asar Orman İşletme Şefliği ekipleri, köylülerle birlikte Pınarbaşı ilçesine bağlı Mirahor köyünde ormanlık alanda çöp topladı. 5 orman işletme personeli ile köyde yaşayan 6 vatandaş, Mirahor köyü ve çevresinde bulunan ormanlık alana atılan çöpleri topladı. Toplanan çöpler, poşetlere konularak ormanlık alandan kaldırıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İşletme şefliğimiz ile köylülerimiz, ormanlık alana atılan çöpleri elbirliği ile toplayıp temiz bir doğa adına yeni bir başlangıç yaptılar. Çevreye duyarlılık gösterilmiştir. En iyi anlatım uygulamaktır. Çöp atana tahammülümüz yok. Bu ormanlar bizim ya da diğer tabirle sahip çıkan kimse orman onundur” denildi.