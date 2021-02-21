Online düzenlenen yalın üretim seminerine fabrikalardan yoğun ilgi

Kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen “Model Fabrika Yalın Üretim ve İyi Uygulama Örneği” seminerine Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren firmalar yoğun ilgi gösterdi.

2021 yılı Kalkınma Ajansları kaynak verimliliği teması ve yönetim danışmanlığı önceliği doğrultusunda KUZKA tarafından “Model Fabrika Yalın Üretim ve İyi Uygulama Örneği” semineri çevrimiçi ortamda düzenlendi. Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya ve Megasan İşletmesi Ar-Ge Birimi Yetkilisi Recep Çelikten’in konuşmacı olarak yer aldığı seminere, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç’in yanı sıra Kastamonu, Çankırı ve Sinop’tan kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Katılımın yüksek olduğu seminerde, yalın üretimin ne olduğu ve yalın üretim yetkinliğinin nasıl kazandırıldığına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Seminerde, model fabrika tarafından yürütülen “Öğren-Dönüş Eğitim Programına” katılan firmalardaki verimlilik artışlarına dikkat çekildi.

Firmaların rekabet gücü geliştirilecek

Çevrimiçi seminerde katılımcılara hitap eden Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın yeni dönemde özel sektör firmalarının rekabet gücünü geliştirmeyi amaçladığını vurguladı. Dr. Genç, “Ajans olarak yeni dönemde özel sektör yatırımlarını artıracak ön fizibilite çalışmaları, pazar araştırmaları, yatırım promosyon faaliyetlerinin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren mevcut firmaların rekabet gücünü geliştirecek faaliyetler de yürüttük. Bu amaçla, Kalkınma Ajansları Kaynak Verimliliği teması ve yönetim danışmanlığı önceliği doğrultusunda 2021 Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı’nı ilan ettik. Bu program kapsamında sağlanacak desteklerin yüzde 75’i özel sektöre ayrılmış durumdadır. Burada kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı noktasında özel sektörden gelen talepleri projelere destek sağlayarak karşılamak amacındayız. Programımız yıl sonuna kadar açık olacağından özel sektör firmalarımızı bu programdan yararlanmaya davet ediyoruz. Bu seminerler serisini yapmaktaki amacımız ise kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığının ne olduğunu, tesislerde hangi ihtiyaçlara cevap vereceği konusunda firma temsilcilerimizde farkındalık oluşturmaktır. Böylelikle bu seminerler serisiyle işletmelerimizin sorunlarına çözüm sunacak fikirleri ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Yalın üretim firmalara ciddi kazanımlar sağlıyor

Seminerdeki sunumunda öğren dönüş programının detaylarını anlatan Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya ise, programın uygulandığı 20 firmada, yalın üretim sistemine geçilmesiyle ham madde, insan kaynağı, üretim süreçleri, stok yönetimi, enerji, lojistik ile zaman yönetimini kapsayan alanlarda işletmelere katkı sağlayan önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Öğren dönüş programından faydalanmak isteyen işletmelere KOSGEB tarafından yüzde 60 oranında destek sağlandığını da hatırlatan Kaya, 4 aylık yalın üretim programının amacının işletmeleri gereksiz yüklerden kurtararak üretim maliyetlerini aşağıya çekmek olduğunu kaydetti.

"Üretim israflarından kaçınmalarını sağlıyoruz"

Kaya, “Yalın dediğinizde karşımıza sade, basit şeklinde ifadeler çıkmaktadır. Bizler ise daha azıyla daha fazlası veya fazlalıklardan kurtulmak olarak tanımlıyoruz. Günümüzde müşterilerin fiyatı belirlediği bu ortamda, işletmeler kar elde edebilmek ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek için maliyetlerini aşağı çekmek zorundadırlar. Bunun en güzel örneğini ülkemizde beyaz eşya üreticisi bir firmanın yalın üretim tekniklerini kullanarak yüzde 35’lere varan oranlarda maliyetlerini aşağıya çekmesiyle görüyoruz. Bunu da hiçbir yatırım yapmadan mevcut üretim bakış açısını değiştirerek ve üretimdeki israflardan kurtularak gerçekleştiriyor. Yalın üretim sistemi ile aslında işletmelerimize esneklik kazandırırken değişkenlikleri de kontrol altına alarak üretim israflarından kaçınmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yalın üretim yüzde 54 verimlilik artışı sağladı

Seminerde Megasan İşletmesi’nin öğren dönüş programı saha uygulama sonuçlarını paylaşan Ar-Ge Birimi Yetkilisi Recep Çelikten de, programa katılmalarının nedeninin ihracat odaklı fiyat rekabetinden olumsuz etkilenmeleri olduğunu söyledi. Çelikten, “Cirosunun yüzde 50’sini ihracattan elde eden bir firma olarak yurtdışında rekabet gücümüzün azaldığını hissetmeye başlamıştık. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın eşleştirmesi sonucu Ankara’da model fabrika ile tanıştık ve onların sayesinde yalın dönüşüm programına dahil olduk. Gaz Prizi Montaj Hattında uyguladığımız projeyle eskiden bir bant üzerinde ilerleyen montaj hattımızı U tipi montaj hattına çevirdik ve bu sayede üretimde esneklik kazandık. Daha önce 6 kişiyle 1 dakikada çıkardığımız ürünü şimdi 3 kişi ile 58 saniye gibi bir sürede çıkartıyoruz. Bu da bizlere yüzde 54 civarında bir verimlilik artışı sağladı. Ayrıca üretim hattı içindeki süreç performanslarının takibini kolaylaştırdı. Tüm bu çalışmalar sonunda personelimizin üretim verimliliği arttı. Böylelikle firmamızın da kümülatif verimliliği artmış oldu” dedi.

Seminer sayesinde yalın üretime bakışımız değişti

Yalın üretime ilişkin sunumların yapıldığı seminer sonunda katılımcılar Çankırı’da “Öğren-Dönüş Eğitim Programı”nın uygulandığı firmanın saha uygulama çıktılarını değerlendirdi. Uygulama sonuçlarının tatmin edici olduğunu belirten firma temsilcileri, programa katılmak istediklerini dile getirdi. Program öncesinde yalın üretime ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden katılımcılar, soruların cevaplandırılmasıyla bakış açılarının da değiştiğini vurguladı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenecek seminerler serisinin özel ve kamu sektörünü yakından ilgilendiren “Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı” konularında farklı başlıklarda yapılması planlanıyor.