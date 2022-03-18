banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Olumsuz hava koşulları sebebiyle zafer yürüyüşü iptal edildi

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Çanakkale Zafer Yürüyüşü’ olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda iptal edildi. Mehteran gösterisinin ardından programın yürüyüş bölümü iptal edildi.

KASTAMONU 18.03.2022, 22:11
Olumsuz hava koşulları sebebiyle zafer yürüyüşü iptal edildi

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Çanakkale Zafer Yürüyüşü’ olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda iptal edildi. Mehteran gösterisinin ardından programın yürüyüş bölümü iptal edildi.

İlki 1915 yılında yapılan ve 2013 yılından bu tarafa her yıl geleneksel hale getirilerek gerçekleştirilen ‘Çanakkale Zafer Yürüyüşü’ olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda kesildi. Kastamonu Belediye Başkanlığı ile Atabeygazi Mehteran Derneği’nin destekleri ile Türkiye Kamu-Sen ile bağlı sendika şubelerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 11.si yapılan ‘Çanakkale Zafer Yürüyüşü’ sebebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda toplanıldı. Şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dua edildi. Ardından Atabeygazi Mehteran Derneği tarafından gösteri yapıldı.

Mehter eşliğinde söylenen marşların ardından konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü. Birazcık empati yaptım, vatan nasıl vatan oldu. Her platformda Şerife Bacı’dan konuşuyoruz. Hemen arkamda, işte cephanenin üzerine evladının üzerindeki battaniyeyi seren ve donarak şehit olan Şerife Bacı’dan... Biz şurada 45 dakikalık programda buz kestik. Onun için, bugünü ayrıca hatırlamakta büyük fayda var. Mart, martlığını gösterdi ve büyük bir soğukla böyle bir programı yapmak durumunda kaldık. Bu kadarcık soğuğa bile zor dayanamadık. Vatan, gerçekten kolay vatan olmadı. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet diliyorum”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Nedim Afacan ise, “Bizler, Türkiye Kamu-Sen mensupları olarak memurlarımızın özlük haklarını aramak noktasında sendikacılığın kutup yıldızı haline geldik. Türkiye Kamu-Sen olarak sendikal faaliyetlerimizin yanında bu memleketin geçmişine sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bilinç içerisinde faaliyetlerimize sadece sendikal alanda değil, sosyal ve kültürel alanda da devam ediyoruz” dedi. Afacan, şunları kaydetti: “İşte bunlardan biri de ilkini Kastamonu halkının 1915 yılında düzenlediği Çanakkale Zafer Yürüyüşü’dür. Bugünkü yürüyüşümüzün amacı, Çanakkale’de zaferi, yedi düvele karşı Türk milletinin olduğunu halka duyuran 1915’teki yürüyüşün anısını yaşatmak ve o günkü mutluluğu zafer coşkusunu yaşayarak bu duyguyu gelecek kuşaklara aktarmaktır. 1915’ten sonra ikincisini 2013 yılında düzenlediğimiz Çanakkale Zafer Yürüyüşü’nün bu yıl, 11’ncisini düzenliyoruz. Çanakkale’de en çok şehit veren illerden biri olan Kastamonu için bu zafer ayrı bir anlam ifade eder. Çanakkale Türküsü, Çanakkale Zaferi’ni anlatan bir türküdür. Türkünün ait olduğu yer Kastamonu’dur. Muzaffer Sarıözen’e ait notaların kaydı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu yapmıştır. Bu millete hizmet eden, bu vatana sahip çıkan her Türk evladına, ülkemize hizmet eden tüm siyasi partilere, genel başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yürüyüşte Anafartalar kahramanı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadan geçemeyiz. İçinde bulunacağımız şartlar ve imkanlar ne kadar zor olsa da; bu ülkenin geleceği için Atatürk, ‘Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ diyor”

Konuşmaların ardından hava sıcaklığının -8 dereceye kadar düşmesi ve yoğun kar yağışı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı’ndan Kastamonu Kalesi’ne kadar yapılacak olan yürüyüş bölümü iptal edildi. Bunun üzerine meydanda toplanan kalabalık dağıldı.

Yorumlar (0)
-0°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19