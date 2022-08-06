Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları başladı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde depreme dayanıksız okullarda deprem güçlendirme çalışması başlatıldı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde daha önce yapılan araştırmalar neticesine depreme dayanıksız olarak rapor verilen Miralay Halit Bey İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu binalarında tahliye işlemleri başladı. Bu çerçevede yapılacak olan çalışmaların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 1. dönemi içerisinde bitirilmesi öngörülüyor.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, deprem güçlendirme çalışmalarının eğitime olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla her türlü tedbirlerin alındığını söyleyerek öğrencilerin bu anlamda mağduriyet yaşamayacaklarını ifade etti.