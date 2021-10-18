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Okul servisi denetimleri sürüyor

Kastamonu Belediyesi, emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, okul servislerinde denetimlerini sürdürüyor.

KASTAMONU 18.10.2021, 12:57
Okul servisi denetimleri sürüyor

Kastamonu Belediyesi, emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, okul servislerinde denetimlerini sürdürüyor.

Kastamonu Belediyesi Ulaşım Zabıta ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte okul servis araçları yönetmeliğine göre gerçekleştirdiği denetimlere kararlılıkla devam ediyor. Yapılan denetimlerde, araç arkası okul taşıt yazısı, ’dur’ levhası, otomatik kapı, yangın söndürücü, sabit yan camların güvenirliği, ilk yardım çantası, iç dış kamera, araç takip sistemi, aracın bakım onarım formu ve koltuk sensörünün kurallara uygun olup olmadığı incelemeleri yapılıyor.

Bu bağlamda, oluşturulan komisyon dün Duruçay İlköğretim Okulu servis araçlarını ve sürücülerini denetledi.

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