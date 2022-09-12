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Okul servis şoförleri, kazasız bir yıl için adak kurbanı kesip dua etti
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde okul servis şoförleri, adak kurbanı kesip kazasız bir eğitim dönemi geçirmek için dua etti.
KASTAMONU 12.09.2022, 12:41
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde okul servis şoförleri, adak kurbanı kesip kazasız bir eğitim dönemi geçirmek için dua etti.
Kastamonu’nun Tosya ilçesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı başlangıcında adak kurbanı kesti. Bir araya okul servis şoförleri kazasız bir yıl geçirmek için dua etti. Tosya Tur Minibüsçüler Kooperatifi’nin önünde gerçekleşen programa, kooperatif ve oda başkanları ile servis şoförleri katıldı.
Programda konuşan Tosya Tur Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Salih Asil, 15 yıldır her eğitim-öğretim yılının başlangıcında kurban kestiklerini söyledi.
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