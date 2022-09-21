Kastamonu Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Derneğinin (TUREB) toplantısına katılan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, "İstiklal Yolu, ilimizin üçüncü milli parkı oluyor. Benim naçizane önerim; Kastamonu’nun logosunun İstiklal Yolu’nu temsil eden bir logo olması yönündedir" dedi.

Kastamonu Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Derneği (TUREB) olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan dernek yönetim kurulu üyesi ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, İstiklal Yolu’nun hüzün turizmine karşılık geldiğini söyleyerek, “Kastamonu’nun simgesinin halen ne olabileceği üzerinde duruluyor. Bende bir öneride bulundum. İstiklal Yolu, ilimizin üçüncü milli parkı oluyor. Benim naçizane önerim Kastamonu’nun logosunun İstiklal Yolu’nu temsil eden bir logo olması yönündedir. Bu büyük ölçüde beğeni gördü ama bilindiği üzere İnebolu, İstiklal Madalyası ile taltif edilmiş tek yerdir. Hukuki bir takım engeller olunabileceği düşünüldü. Ama tıpa tıp bu engeller o logoyu kopya etmediğimiz sürece kolaylıkla aşılabilir inancını taşıyorum. Madem konumuz turizm. İstiklal Yolu elimizde turizm adına çok önemli bir unsur. İstiklal Yolu hüzün turizmi dediğimiz turizm türüne karşılık gelen bir şey. Ama aynı zamanda tabiat turizmi ile de bütünleştirilebilecek bir turizme potansiyeline sahip. Ben aynı zamanda Kastamonu İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Üyesiyim. Orada şehir logosu ile ilgili fikrim sorulduğunda bunun Kastamonu’nun simgesi İstiklal Yolu’nu içeren bir simge olması gerektiğini belirttim. Bununla ilgili bir lobi yapılması lazım, bu konuda bir farkındalık oluşturulması gerekiyor. Bunu da derneğimizden özellikle istirham ediyorum” dedi.

Kültür rotası projesi için fon arayışı içerisinde olduklarını belirten Aydoğdu, “Kastamonu Üniversitesi’nin ormancılık ve tabiat konusunda ihtisas üniversite olarak seçildiğini hatırlatan Aydoğdu, “Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Huzur, Birlik ve Aydınlanma Yolu Kültür Rotası Projesi’ ile ilgili de bundan sonraki dönemlerde Yukarıçakırçay köyünün Şeyh Şaban-ı Veli köyü olarak tescil edilmesini bekliyoruz. Bu sürecin sonuna geldiğimizi öğrendim. Hz. Pir’in doğmuş olduğu köyden Hanönü’nü, Taşköprü’yü ve Kastamonu’yu da içerisine alan Fatih medreselerini ve Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin dergahını da içerisine alan bir kültür rotasının, tabiat turizmi ile ilişkilendirilebilecek bir fondan yararlanabilmesi içinde özellikle bir çaba sarf edeceğim. Böyle bir projenin hazırlanmasında gücüm yettiğince her türlü desteği vermeye hazırım” diye konuştu.

“Kastamonu’da Bir Yudum Hayat” projesi ile üniversite öğrencilerine Kastamonu’yu tanıtacaklarını söyleyen Dernek yönetim kurulu üyesi Yusuf Ekşioğlu ise, “Kastamonu Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere Kastamonu’yu tanıtmak amacıyla dernek olarak “Kastamonu’da Bir Yudum Hayat” adlı bir proje hazırladık. Ne yazık ki üniversitede okuyan gençlerimizin yüzde 30’luk kısmı hiç şehir merkezine dahi inmemiş kişiler. Projemiz ile Kastamonu’nun tarihi, doğal, kültürel güzelliklerini rehber eşliğinde öğrencilerimize tanıtacağız. Her hafta sonu öğrencilerimizi otobüsle alarak şehir merkezimizdeki tarihi ve kültürel değerlerimizi, inanç merkezlerimizi, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday Kasaba Köyü Mahmut Bey Cami’ni, Daday At Çiftliklerini, Ilgaz Dağı Milli Parkımızı, Küre Dağları Milli Parkımızda bulunan kanyonlarımızı gezdirmek, tanıtmak istiyoruz. Proje çerçevesinde 2 bin üniversite öğrencisine şehrimizi tanıtmayı hedefliyoruz. Bu gençlerimiz şehrimizi ailelerine, arkadaşlarına da anlatacaklar böylece bir çarpan etkisi oluşacak” şeklinde konuştu.

“Kastamonu’da 2 kültür rotası var" diyen Dernek Başkanı Fikri Yazan ise, "Bunlardan biri Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Vakfı ve Hanönü Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye çalışılan Huzur, Birlik ve Aydınlanma Yolu, bir diğeri de Kurtuluş Savaşı’nın lojistik desteğini sağlayan ve İnebolu ilçemizden başlayıp Ankara’ya uzanan 1İstiklâl Yolu’ kültür rotalarından yüzlerce insan faydalanıyor. Turizm için önemli unsurlar. Kastamonu’nun çıkışı turizm diyoruz ama bu konuda bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Herkes konuşuyor ama sonra ortada kimseyi bulamıyoruz. Şehrimizde İstiklal Yolu yürüyüşü yapılıyor ama bizim halkımızın bu konuyla ilgili bir malumatı yok. Bu hadise bizim hadisemiz, sahip çıkmamız lazım. Şehir dışından gelen vatandaşlarımız bu yola daha çok sahip çıkıyorlar, onların bu yol hakkında daha çok malumatları var. İstiklal Yolu, Kastamonu için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Toplantıda diğer dernek üyeleri de yapacakları ya da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.