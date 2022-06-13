Öğrencilere uygulamalı ’denizde can kurtarma’ eğitimi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde meslek lisesi öğrencilerine uygulamalı "Denizde Güvenlik, Filika ve Matafora Uygulamalı Eğitimleri" verildi.

İnebolu ilçesinde bulunan Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı 10. sınıf öğrencilerinin "Denizde Güvenlik ve Filika ve Matofora Uygulamalı Eğitimleri" İnebolu Liman Başkanlığının gözetiminde denizcilik alanı, gemi yönetimi öğretmeni Teoman Çağlar Sümbelli’nin rehberliğinde yönetiminde gerçekleştirildi.