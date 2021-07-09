Öğrenciler yaylada hem eğlendi, hem doğayı gezdi

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Telafide Ben De Varım" programı kapsamında Daday Eğriciova Yaylası’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Telafide Ben De Varım" programının açılışını Daday Eğriciova Yaylası’nda yaptı. Açılışa Daday Kaymakamı Mehmet Sert, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahcacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mesut Şeker, Serkan Demirkıran ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri ile öğrenciler katıldı. Gönüllerince eğlenen öğrenciler, hem doğayı gezdi, hem de birlikte oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Protokolünde öğrencilerin etkinliklerine katıldığı programda, Kastamonu İl Tarım Müdürlüğü’nden Ömür Onur ve beraberindeki mühendisler eşliğinde öğrencilere gıda, besin ve doğa ile ilgili bilgiler verildi. Birçok öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerin katıldığı etkinliklerde serbest zaman oyunları oynanarak, toplu piknik yapılarak beraber zaman geçirildi.

Etkinlikte konuşan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, kurum müdürlerine, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederek, öğrencilerin eğitimi adına her türlü fedakarlığı göstereceklerini ifade etti.