Öğrenci, öğretmen ve velilerden depremzedeler için yardım kampanyası

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ilçesinde bir okulda düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 11 bin 700 TL depremzedeler için bağışlandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri deprem bölgesinde bulunan afetzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Daha önce bölgeye battaniye, giysi, gıda ve hijyen kolisi gönderen okulda, yardım panayırı düzenlendi. İdareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin desteği ile düzenlenen panayırda satılan yemek ve ürünlerden 11 bin 700 TL para elde edildi. Para daha sonra depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD’ın bağış hesabına yatırıldı.