Odun yüklü römork, yanmaktan son anda kurtarıldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde odun yüklü römorkta başlayan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ihtiyaç için odun yüklü olan odun yüklü römorkta henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Daday’ın İnciğez Köyü Çiftli köprüsü yolunda meydana gelen yangını gören traktör sahibi ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangının daha fazla büyümesini önledi. Yangın sonunda, az sayıdaki odun kullanılamaz hale geldi.