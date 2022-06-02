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Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinden 409 katılımcıya eğitim

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Narko Gençlik Modülü” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” projeleri çerçevesinde 409 katılımcıya bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

KASTAMONU 02.06.2022, 20:10
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinden 409 katılımcıya eğitim

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Narko Gençlik Modülü” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” projeleri çerçevesinde 409 katılımcıya bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Narko Gençlik Modülü” çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 283 kişiye, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Fatma Aliye Hanım Kız Yurdu, Hüma Hatun Kız Yurdu çalışanları, Özel Güvenlik Görevlileri, Merkez Anaokulu Velileri ve resim kursunda bulunan kursiyerlerden oluşan 126 kişi olmak üzere toplam 409 katılımcıya bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Eğitim sonrasında katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapıldı.

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