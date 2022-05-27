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Narkotik ekiplerinden 612 kişiye eğitim

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Narko Gençlik Modülü” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” projeleri çerçevesinde 612 kişiye eğitim verildi.

KASTAMONU 27.05.2022, 09:17
Narkotik ekiplerinden 612 kişiye eğitim

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Narko Gençlik Modülü” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” projeleri çerçevesinde 612 kişiye eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Narko Gençlik Modülü” çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi’nde 527 öğrenciye, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde 85 tekstil çalışanına eğitim verildi.

Eğitimler sonrasında katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapıldı.

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