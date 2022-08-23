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Narkotik ekiplerinden 290 vatandaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde 228’i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 290 vatandaşa eğitim verildi.

KASTAMONU 23.08.2022, 13:21
Narkotik ekiplerinden 290 vatandaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde 228’i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 290 vatandaşa eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tosya ilçesinde bulunan tekstil ve ilaç fabrikası çalışanlarından oluşan 142’si anne ve anne adayı olmak üzere 178 katılımcıya, Kastamonu’da faaliyet gösteren özel hastane, otel ve işyerlerinde çalışan 112 kişi olmak üzere toplam 290 kişiye “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtılarak bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetinin ardından katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtıldı.

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