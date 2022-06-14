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Narkotik ekiplerinden 267 kişiye eğitim

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Narko Gençlik Modülü” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” projeleri çerçevesinde 267 kişiye eğitim verildi.

KASTAMONU 14.06.2022, 12:40
Narkotik ekiplerinden 267 kişiye eğitim

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Narko Gençlik Modülü” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” projeleri çerçevesinde 267 kişiye eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “Narko Gençlik Modülü” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” projeleri çerçevesinde eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan 253 kişiye, özel bir eğitim kurulu öğrencilerinden oluşan 14 kişiye eğitim verildi. Projeler çerçevesinde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunularak, eğitim sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapıldı.

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