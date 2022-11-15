Namaz için camiye giderken canından oldu

Kastamonu’da namaz kılmak için camiye gitmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu il merkezi Candaroğulları Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan İ.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Şen’e (79) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hasan Şen hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü İ.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şen’in namaz kılmak için camiye gittiği sırada hayatını kaybettiği öğrenildi.