Muslukları çalan 3 çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı

Kastamonu’da, 2 ayrı adresten musluk çaldığı tespit edilen 3 suça sürüklenen çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu merkez ilçesi Hisarardı Mahallesi’nde 2 ayrı adreste muslukların çalınması olayı ile ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 suça sürüklenen çocuğun kimlikleri tespit edildi. Çalınan muslukların il merkezinde bulunan bir işyerine satıldığını tespit eden ekipler tarafından işyeri sahibi hakkında da ‘hırsızlık malı satın alma’ suçundan adli işlem yapıldı.

Suça sürüklenen çocuklar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.